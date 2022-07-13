Мінагро закликає розблокувати приватизацію спиртзаводів

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Міністерство аграрної політики та продовольства закликало народних депутатів підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт, що розблокує процес приватизації спиртзаводів та комбінатів хлібопродуктів.

Про це йдеться у зверненні до парламенту, оприлюдненому на сайті Мінагрополітики.

"Українським аграріям терміново потрібен доступ до інфраструктури зберігання та переробки зернових, яку можуть забезпечити об'єкти державних підприємств - комбінати хлібопродуктів та спиртозаводи (активи ДП "Укрспирт" та концерну "Укрспирт")", – повідомляється у зверненні.

Відомство пояснює, що, отримавши ефективного приватного власника, державні КХП налагодять переробку зерна, зможуть насичувати внутрішній ринок такими товарами як крупи, макарони та пластівці, а також експортувати їх на зовнішні ринки.

У свою чергу, державні спиртові активи оснащені необхідними інженерними комунікаціями та підходять для швидкого запуску виробництв із переробки зернових у спирт для технічних та хімічних потреб.

За даними Мінагрополітики, український бізнес готовий інвестувати у запуск виробництва, переобладнання підприємств та випуск продукції з високою часткою доданої вартості.

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Економічна правда