Мінагро закликає розблокувати приватизацію спиртзаводів
Міністерство аграрної політики та продовольства закликало народних депутатів підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт, що розблокує процес приватизації спиртзаводів та комбінатів хлібопродуктів.
Про це йдеться у зверненні до парламенту, оприлюдненому на сайті Мінагрополітики.
"Українським аграріям терміново потрібен доступ до інфраструктури зберігання та переробки зернових, яку можуть забезпечити об'єкти державних підприємств - комбінати хлібопродуктів та спиртозаводи (активи ДП "Укрспирт" та концерну "Укрспирт")", – повідомляється у зверненні.
Відомство пояснює, що, отримавши ефективного приватного власника, державні КХП налагодять переробку зерна, зможуть насичувати внутрішній ринок такими товарами як крупи, макарони та пластівці, а також експортувати їх на зовнішні ринки.
У свою чергу, державні спиртові активи оснащені необхідними інженерними комунікаціями та підходять для швидкого запуску виробництв із переробки зернових у спирт для технічних та хімічних потреб.
За даними Мінагрополітики, український бізнес готовий інвестувати у запуск виробництва, переобладнання підприємств та випуск продукції з високою часткою доданої вартості.
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Економічна правда