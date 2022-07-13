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У Дніпрі анонсували "тотальне" зниження податку на землю для бізнесу

Середа, 13 липня 2022, 09:52 - Cергій Мельник
 
Mykola Miakshykov / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Мер Дніпра Борис Філатов анонсував суттєве зниження податку на землю для підприємців, яке має бути ухвалене на засіданні депутатів Дніпровської міськради.

Про це Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні підприємці. Ми знаємо, як вам тяжко. 13 липня на позачерговій сесії міськради вам буде подарунок. Точніше, ми віддамо вам належне по праву.

Не люблю словосполучення "за ініціативою міського голови", але саме я вніс проєкт рішення щодо тотального зниження податку на землю. Першими в Україні. Для всього міського бізнесу. Будуть плюшки і для релокованих підприємств. Впевнений, що депутати підтримають", – написав Філатов.

Економічна правда

Дніпро податки земля
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