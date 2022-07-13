Регулятор досі не "розморозив" можливість інвестування в київську нерухомість – забудовник

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Столичні девелопери продовжують консультації з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо розморожування інструментів фінансування будівництва.

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент інвестиційно-девелоперської компанії City One Development Валерій Кодецький.

"Все житлове будівництво інвестується через цінні папери, цільові фонди, облігації тощо. Держава в особі НКЦПФР з початку військових дій ці інструменти заблокувала, це логічно. Проте столичний регіон деокуповано у квітні, а значну частину інструментів фінансування досі заблоковано", – заявив Кодецький.

За словами Кодецького, роботу його компанії було відновлено ще у квітні, будівництво наразі відбувається за рахунок внутрішніх резервів, оскільки рахунки фондів заморожені.

"Ми не можемо заплатити ні підрядним компаніям, ні заробітну плату співробітникам, у нас накопичуються борги. Підрядники працюють на довірі, на нашому чесному слові. Формується конфліктна ситуація - починаючи від взаємин усередині виробничих процесів та закінчуючи настроями інвесторів на зовнішньому рівні", – зазначив він.

"Ми з колегами на ринку неодноразово зверталися до НКЦПФР і регулярно отримуємо обіцянки, що питання буде ось-ось вирішено. Однак час іде, інструменти фінансування, як і раніше, заблоковані, як наслідок знижується довіра інвесторів до ринку в цілому. Це може призвести до банкрутства деяких компаній", - наголошує Кодецький.

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8 березня НКЦПФР заборонила проводити операції з активами інститутів спільного інвестування.

Заборона обмежує проведення угод девелоперами, які продають квартири через фонди фінансування будівництва, пайові інвестиційні фонди, корпоративні інвестфонди.

За таких умов столичні девелопери змушені погоджувати кожну операцію з НКЦПФР. За даними співрозмовників ЕП в комісії, деякі з забудовників "домовляються" з НКЦПФР.

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