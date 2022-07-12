Гетманцев розповів, скільки мит держава "пробачила" "євробляхерам"

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Завдяки пільговому розмитненню автомобілів, що діяло з початку великої війни з Росією, українці були звільнені від сплати до держбюджету 26,1 мільярда гривень.

Про це написав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"За час дії закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" під час митного оформлення товарів, визначених у цьому законі, було надано пільг із сплати митних платежів на суму 42,6 млрд грн", – повідомив Гетманцев.

За даними нардепа, з цієї суми 26,1 млрд грн припадає на транспортні засоби громадян, а 16,5 млрд грн – на товари, що ввозилися підприємствами.

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Економічна правда