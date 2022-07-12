Укрзалізниця вдвічі наростила експорт зернових

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Експорт зернових вантажів із березня по червень поточного року виріс майже удвічі, з 416 тисяч тонн до 805 тисяч тонн на місяць.

Про це повідомили виданню Rail.insider в Укрзалізниці.

З січня по червень 2022 року включно залізницею транспортовано 9,45 тисяч тонн зернових вантажів. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року показник скоротився на 1,683 млн тонн, або на 15,7%.

Зазначається, що аби покращити ситуацію із перевезеннями, УЗ детально аналізує черги з вагонів, цифровізує прикордонні переходи та термінали, удосконалює планування та узгодження планів навантаження.

Крім того, державний монополіст стверджує, що покращує зворотний зв’язок із бізнесом і розглядає утворення Експортного офісу УЗ – з координації роботи з експортерами.