Легалізували російські кошти: в управління державі перейшли заарештовані 100 мільйонів

АРМА передали майна вартістю 100 млн грн – його вилучили у групи осіб, причетної до легалізації російських коштів, які вони отримували на "проведення підривної діяльності проти України"

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки та Київської міської прокуратури.

Зазанчається, що заарештоване майно СБУ вилучила ще минулого року у ході спецоперації в Києві та Харкові. Тоді було нейтралізовано угруповання, яке переправляло гроші з РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи. Відтоді з вилученим майном проводилися експертизи та дослідження, які підтвердили версію СБУ.

У межах розслідування у фігурантів провадження було проведено обшуки, вилучено злитки банківського срібла загальною вагою понад 830 кг, грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті – 850 тис євро, 470 тис доларів США та 460 тис грн., на які згодом накладено арешт. Також заарештовані 6 земельних ділянок та 3 квартири.

"Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) і активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії", – додали в СБУ.

Вартість цього майна становить понад 100 млн у гривневому еквіваленті.

Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом використання ресурсів з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам з РФ, а також мешканцям окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей ("Л/ДНР"), конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту, без сплати податків та з подальшою легалізацією.

ВІДЕО ДНЯ

За оперативними даними, такі схеми використовували російські агенти, які отримували кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також шахрайства.





