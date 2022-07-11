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Міністр економіки Франції готується до повного відключення від російського газу

Понеділок, 11 липня 2022, 10:47 - Cергій Мельник
 
LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер вважає найімовірнішим сценарієм розвитку ситуації на газовому ринку ЄС повне відключення російського газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Готуватимемося до повного припинення постачання російського газу, сьогодні це найбільш ймовірний варіант. Це передбачає, що ми прискоримо нашу енергетичну незалежність", – заявив французький міністр на конференції в місті Екс-ан-Прованс.

Зазначивши, що французи не люблять бути залежними від інших, він наголосив, що "головна незалежність має бути в сфері енергетики".

"Зараз потрібно привести себе в бойовий порядок, що стосується організації, позбавлення баласту, помірності, скорочення споживання(...) Ми вже зараз повинні ухвалити рішення", – заявив Ле Мер.

Енергетична криза, на переконання міністра, є "найважливішою темою найближчих місяців", і підготовка до повного відключення російського газу є необхідною.

Франція газ Росія
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Економічна правда
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