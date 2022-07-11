В Україні заборонили курити сигарети для нагрівання у громадських місцях

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В Україні набули чинності норми антитютюнового закону, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН) у визначених законом місцях нарівні з цигарками, кальянами та електронними цигарками.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Норми закону також забороняють "курилки" у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надають повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця.

Держпродспоживслужба уточнила, що скаргу на куріння у забороненому законом місці можна подати через офіційний вебпортал відомства За куріння у заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці-порушники, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких здійснюється правопорушення.

За порушення заборони для громадянина законом, що набирає чинності, передбачено штраф у розмірі від 51 до 350 грн, для закладів громадського харчування – від 3 тис до 15 тис грн.

Економічна правда