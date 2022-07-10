Половина бізнесу очікує завершення активної фази війни взимку цього року
Неділя, 10 липня 2022, 13:43 -
Половина бізнесу (49%) очікує, що гостра фаза війни закінчиться взимку цього року, і відповідно планує відновлення активного бізнесу вже взимку поточного року.
Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.
А третина респондентів (35%) вважає, що активні бойові дії розтягнуться до кінця 2023 року або взагалі на роки.
Нагадуємо:
Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що більшість активних бойових дій завершаться до кінця цього року.