Половина бізнесу очікує завершення активної фази війни взимку цього року

Половина бізнесу (49%) очікує, що гостра фаза війни закінчиться взимку цього року, і відповідно планує відновлення активного бізнесу вже взимку поточного року.

Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.

А третина респондентів (35%) вважає, що активні бойові дії розтягнуться до кінця 2023 року або взагалі на роки.

Нагадуємо:

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що більшість активних бойових дій завершаться до кінця цього року.