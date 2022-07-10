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Половина бізнесу очікує завершення активної фази війни взимку цього року

Неділя, 10 липня 2022, 13:43 - Ілля Колдомасов

Половина бізнесу (49%) очікує, що гостра фаза війни закінчиться взимку цього року, і відповідно планує відновлення активного бізнесу вже взимку поточного року.

Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.

А третина респондентів (35%) вважає, що активні бойові дії розтягнуться до кінця 2023 року або взагалі на роки. 

Нагадуємо:

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що більшість активних бойових дій завершаться до кінця цього року.

бізнес війна
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Економічна правда
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