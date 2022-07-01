Всі розділи
Укр / Рус

Молдова у липні покриє 30% споживання електроенергією "Енергоатома": підписали угоду

П'ятниця, 1 липня 2022, 17:57 - Олексій Павлиш

НАЕК "Енергоатом" у липні забезпечить Молдові постачання 30% від обсягу електроенергії, необхідної для покриття споживання у цій країні.

Про це повідомив у Facebook віцепремʼєр-міністр Молдови - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спіну.

"На 30% від споживання підписано договір з Енергоатомом (українською державною компанією) на липень за ціною $77/МВт-год", - написав Спіну.

При цьому, ще 70% споживання Молдови буде забезпечено шляхом контракту із Молдавською державною районною електростанцією.

Нагадаємо:

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС. 

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Молдова енергетика електроенергія Енергоатом
Матеріали за темою
Молдова вперше почала отримувати електроенергію з Румунії 30 червня 2022, 16:57
Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС 30 червня 2022, 10:52
ЄБРР надасть Молдові 300 мільйонів євро кредиту на газ 24 червня 2022, 14:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті