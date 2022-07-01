Молдова у липні покриє 30% споживання електроенергією "Енергоатома": підписали угоду

НАЕК "Енергоатом" у липні забезпечить Молдові постачання 30% від обсягу електроенергії, необхідної для покриття споживання у цій країні.

Про це повідомив у Facebook віцепремʼєр-міністр Молдови - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спіну.

"На 30% від споживання підписано договір з Енергоатомом (українською державною компанією) на липень за ціною $77/МВт-год", - написав Спіну.

При цьому, ще 70% споживання Молдови буде забезпечено шляхом контракту із Молдавською державною районною електростанцією.

Нагадаємо:

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.

Економічна правда

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