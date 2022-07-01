З 1 липня зросли ліміти виплат за автоцивілкою

1 липня набувають чинності постанови НБУ, якими реглятор збільшує розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Збільшення лімітів з 1 липня у НБУ анонсували раніше.

НБУ збільшив розміри страхових сум:

до 160 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 000 гривень);

до 320 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 000 гривень).

"Збільшення страхових сум за договорами "автоцивілки" дозволить споживачам отримати кращий фінансовий захист.

Особливо це актуально в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів. Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте", - пояснили в регуляторі.

Крім цього, до 80 000 гривень на потерпілого (до змін ця сума становила 50 000 гривень) збільшили розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення "європротоколу".

"Нагадаємо, йдеться про оформлення документів про ДТП без участі уповноважених працівників Національної поліції України.

ВІДЕО ДНЯ

Це дасть змогу більшій кількості постраждалих у ДТП осіб отримати страхову виплату без необхідності виклику на місце аварії представників Національної поліції, часто залучених до оборони країни під час дії військового стану", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи підвищення страхових сум та збільшення ліміту виплати за "європротоколом", Нацбанк розширив діапазон значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу.

Такий коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика.

Розширення його діапазону дозволить страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг, кажуть в НБУ.

Інформація про укладені електронні договори "Зелена картка" включатиметься до єдиної централізованої бази даних. Такий крок розширить обсяг даних, якими оперує Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Економічна правда