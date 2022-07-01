РФ здійснила кібератаку на ДТЕК одночасно з атакою на Криворізьку ТЕС

Росія провела масштабну кібератаку на групу ДТЕК Ріната Ахметова одночасно з ракетними атаками на Криворізьку ТЕС.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії кажуть, що це не перша масштабна спроба кіберзлочинців втрутитися в роботу української енергосистеми. "В 2016 році подібна атака призвела до дестабілізації роботи енергетичної системи та ряду енергетичних розподільчих компаній," – зазначають у ДТЕК.

Метою кіберзлочинців називають дестабілізація технологічних процесів генеруючих і розподільчих компаній та підрив енергетичної безпеки України. "А також розповсюдити через органи державної пропаганди завідома неправдиву інформацію щодо роботи компаній, і як наслідок – залишити без електропостачання українських споживачів", – додали у ДТЕК.

Зазначається, що компанія працює з органами державної влади та міжнародними партнерами і досліджує дії ворожих кіберзлочинців.

Нагадуємо:

У вівторок 28 червня російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС. 27 червня росіяни "анонсували" удар по цій ТЕС.