Курс валют на 1 липня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні у касах банків 1 липня майже не змінився за день і становить 35,125-35,7 грн за долар, на чорному ринку продати долар стало дорожче.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 1 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,125-35,7 грн (курс на 30 червня – 35,15-35,65 грн);

Євро – 36,6-37,5 грн (курс на 30 червня – 36,655-37,5 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,3-35,7 грн, Ощадбанк – 35,3-35,65 грн, Укрексімбанк – 35,3-35,8 грн, Райффайзен – 35,4-36,0 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку стабільні, проте спред між курсом продажу та купівлі теж збільшився. Так, на 12:10 котирування становили 35,43-35,56 грн за долар, а днем раніше коливалися на рівні 35,32-35,55 грн. Таким чином, продати долар у касах стало для клієнтів дорожче.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.