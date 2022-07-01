Через війну бізнес у червні негативно оцінив перспективи своєї діяльності – НБУ

У червні бізнес негативно оцінив перспективи своєї економічної діяльності, зважаючи на продовження інтенсивних бойових дій у війні з РФ, зруйновані потужності та ланцюги постачання, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), розрахунок якого після тримісячної вимушеної перерви поновив Національний банк.

Також не негативну оцінку переспектив вплинули здорожчання енергоносіїв та зростання виробничих витрат підприємств, погіршення інфляційних очікувань. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), розрахунок якого після тримісячної вимушеної перерви поновив Національний банк.

"За червень 2022 року він становив 41.3 за рівноважного значення 50.0. У червні підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування, надали песимістичні оцінки економічних результатів у найближчій перспективі.

Негативні оцінки економічних перспектив підприємств промисловості обумовлені руйнуванням промислових потужностей, скороченням попиту, втратою замовлень, а також порушенням логістичних зв'язків: секторальний індекс становив 43.7", - заявляють в НБУ.

Респонденти очікували зменшення обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, водночас прогнозували зростання залишків готової продукції унаслідок зменшення попиту та порушення логістики.

При цьому підприємства сектору будівництва в червні дещо відновили роботу після фактичної зупинки будівництва на початку війни, однак все ще песимістично налаштовані щодо оцінок своєї діяльності: секторальний індекс становив 40.1.

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"Очікування респондентів щодо обсягів будівництва, нових замовлень, а також щодо закупівлі сировини та матеріалів були негативними.

Підприємства торгівлі також продемонстрували негативні очікування, зважаючи на проблеми з логістикою, втрату ринків збуту та знищення товарних складів: секторальний індекс становив 43.4", - додають в регуляторі.

Зазначається, що опитані підприємства налаштовані на зменшення обсягів товарообороту та зменшення обсягів закупівлі товарів для продажу, водночас очікували збільшення запасів/залишків товарів для продажу внаслідок зменшення попиту на окремі товари, що були закуплені в довоєнний період, та зниження платоспроможності населення. Підприємства сектору налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підкреслюється також, що підприємства сфери послуг мали найпесимістичніші оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс становив 37.7.

"Цьому сприяли пошкодження транспортної інфраструктури та логістики, закриття повітряного простору, руйнування об’єктів сфери послуг та зниження попиту. Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі суттєвого подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників", - пояснили в НБУ.

Оцінки щодо зайнятості також були песимістичними. Респонденти всіх секторів очікували скорочення чисельності працівників унаслідок мобілізації та міграції персоналу.

"Проте, незважаючи на війну, економіка України продовжує працювати. Оцінка її падіння в червні поточного року - значення індексу ІОДА - співставне зі значенням березня 2020 року, місяця початку пандемії Covid-19", - резюмували в НАцбанку.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 21 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 417 підприємств. Серед опитаних підприємств 45.3% - компанії промисловості, 28.3% - сфери послуг, 21.8% - торгівлі, 4.6% - будівництва, 31.7% респондентів - великі підприємства, 31.9% - середні, 36.5% - малі.

32.9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.8% - лише експортні операції, 14.4% - лише імпортні операції, 42.9% - не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Економічна правда