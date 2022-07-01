Британія дала місяць на згортання операцій з Росбанком підсанкційного олігарха Потаніна

Велика Британія дала 30 днів на те, щоб згорнути всі операції за участю Росбанку, а також організаціями, що належать і контрольовані ним.

Генеральну ліцензію опублікували на сайті британського уряду.

"30 червня 2022 року управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії видало генеральну ліцензію, яка дозволяє протягом 30 днів згортати діяльність за участю ПАТ "Росбанк" або будь-якої організації, яка належить або контролюється Росбанком", - йдеться у документі.

У генеральній ліцензії також йдеться про те, що Росбанк "належить або контролюється" мільярдером Володимиром Потаніним, проти якого Британія запровадила санкції 29 червня.

Санкції були мотивовані тим, що Потанін отримує вигоду та надає підтримку російській владі, "володіючи чи контролюючи" Росбанк, який є "стратегічно важливою" для Росії організацією.

Раніше на тлі санкцій проти Потаніна Росбанк "на користь клієнтів" порекомендував не проводити операції в британських фунтах стерлінгах.

Навесні холдинг "Інтеррос", який належить Потаніну, викупив контрольний пакет акцій банку у французької Societe Generale, яка вирішила продати бізнес та піти з Росії після вторгнення РФ в Україну.

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Нагадаємо:

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента РФ Путіна.

Серед тих, хто потрапив під санкції, Волоимир Потанін - друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату "Інтеррос" та найбільший бенефіціар "Норільського нікелю".

Економічна правда