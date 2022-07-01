Австралія ввела санкції проти ще 16 росіян: у списку – міністри, родичі Путіна і Кабаєва

Австралія запровадила санкції проти 16 росіян у відповідь на вторгнення РФ в Україну - у переліку родичі президента РФ Путіна, чиновники і бізнесмени, а також Аліна Кабаєва, яка має близькі особисті стосунки з Путіним.

Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Австралії.

У списку, зокрема, двоюрідний брат та двоюрідні племінники Путіна, гімнастка та голова ради директорів "Національної Медіа Групи" Аліна Кабаєва.

Загалом до санкційного переліку увійшли:

міністр сільського господарства Дмитро Патрушев,

міністр транспорту Віталій Савельєв,

міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін,

уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова,

президент НВФ "Газфонд" Юрій Шамалов,

член ради директорів "Согаза" Михайло Клішин,

голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков,

співзасновник компанії "Київська площа" Рік Нісанов,

екс-президент АФК "Система" Євген Новицький,

власник групи компаній ЄСП Григорій Березкін,

президент групи компаній "Меркурій" Ігор Кесаєв,

бізнесмени Олександр Плехов та Ігор Путін,

заступник голови правління "Согаза" Михайло Путін,

голова ради директорів група компаній МРТ Роман Путін,

гімнастка та голова ради директорів "Національної Медіа Групи" Аліна Кабаєва.

Обмеження передбачають заморожування активів, цим особам також заборонено в'їзд до країни.

Раніше Австралія заборонила в'їзд до країни президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, голові Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим.

Економічна правда

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