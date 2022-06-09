Українці зможуть обміняти готівкову гривню на шведські крони

Нацбанк України і Банк Швеції уклали угоду, що дасть можливість українцям, які перебувають у Швеції, здійснювати обмін готівкової української гривні на шведські крони.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Угоду уклали 9 червня.

Відповідно до угоди орієнтовно з 15 червня повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції, зможуть обміняти готівкову гривню на шведські крони у відділеннях найбільшої біржової компанії в Швеції Forex, що має 53 філії по всій країні.

"Здійснити обмін готівкової гривні на шведські крони за цим механізмом можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться), кажуть в НБУ.

При цьому, обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до шведської крони, який визначатиме НБУ", - йдеться у повідомленні.

Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на офіціному вебсайті Банку Швеції.

З початку війни НБУ вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з Національним банком Польщі, Федеральним банком і Міністерством фінансів Німеччини та Національним банком Бельгії та Банком Італії.

НБУ продовжує активний діалог із центробанками інших країн-партнерів, щоб українські переселенці мали можливість обміняти готівкову гривню на місцеву валюту, резюмували в регуляорі.

Економічна правда