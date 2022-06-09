Українці зможуть обміняти готівкову гривню на шведські крони
Нацбанк України і Банк Швеції уклали угоду, що дасть можливість українцям, які перебувають у Швеції, здійснювати обмін готівкової української гривні на шведські крони.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Угоду уклали 9 червня.
Відповідно до угоди орієнтовно з 15 червня повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції, зможуть обміняти готівкову гривню на шведські крони у відділеннях найбільшої біржової компанії в Швеції Forex, що має 53 філії по всій країні.
"Здійснити обмін готівкової гривні на шведські крони за цим механізмом можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень.
До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться), кажуть в НБУ.
При цьому, обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.
"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до шведської крони, який визначатиме НБУ", - йдеться у повідомленні.
Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на офіціному вебсайті Банку Швеції.
З початку війни НБУ вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з Національним банком Польщі, Федеральним банком і Міністерством фінансів Німеччини та Національним банком Бельгії та Банком Італії.
НБУ продовжує активний діалог із центробанками інших країн-партнерів, щоб українські переселенці мали можливість обміняти готівкову гривню на місцеву валюту, резюмували в регуляорі.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут