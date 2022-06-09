БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 мільйонів
Бюро економічної безпеки викрило легалізацію російською компанією грошових коштів від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
"Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора.
Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства по виробництву електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів", - йдеться у повідомленні.
Зазначаться, що виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням РФ. За цими фактами розпочато кримінальне провадження.
Економічна правда
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