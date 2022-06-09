Приватні забудовники не мають права піднімати ціни на квартири – президент "Київміськбуду"

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Комерційні забудовники, які використовують для продажу квартир інвестиційні фонди, не мають права піднімати вартість квадратних метрів.

Про це заявив президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір в інтерв'ю Олександрові Колесніченку.

За його словами, приватні забудовники використовують різні схеми фінансування: через фонди фінансування будівництва, пайові інвестиційні фонди, корпоративні інвестиційні фонди.

"У них йде фіксована ціна квадратного метра в доларах. Підвищувати вартість квартир їм немає сенсу, тому що у доларі житло не сильно подорожчало – на 2-5%. Тому я вважаю, що забудовники, які не продають у гривні, не мають права піднімати вартість – у них ціна зафіксована у доларі", – сказав Кушнір.

Він додав, що "Київміськбуд" продає квартири у гривні з ПДВ через розрахунковий рахунок підприємства. За даними президента КМБ, у ціні квадратного метра 65% становлять матеріали, 35% – роботи.

Собівартість будівництва у Києві, на думку Кушніра, наразі становить 22-23 тисячі гривень.

Докладніше читайте в інтерв'ю: Що сталось з ринком нерухомості Києва і цінами на житло під час війни. Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір

Економічна правда