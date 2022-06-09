Найбільший київський забудовник зміг "назбирати" 5% своїх будівельників

Київміськбуд

Холдингова компанія "Київміськбуд" відновила роботи на деяких будівельних майданчиках, зумівши залучити до 500 осіб із 10 тисяч, раніше зайнятих на роботах.

Про це розповів президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір в інтерв'ю Олександрові Колесніченку.

Робота поновилася з 1 червня на кількох житлових комплексах.

"З 10 тисяч людей, які раніше брали участь у будівництві 30 ЖК, 2,5 мільйона квадратних метрів, поки що вдалося зібрати людей 400-500. Це п'ять відсотків. Поки що так", – сказав Кушнір.

За його словами, переважно робоча сила складається із чоловіків із західних регіонів України. Більшість з них мобілізована чи перебуває у територіальної обороні.

Президент КМБ запевняє, що надалі штат розширюватиметься, а кількість запущених у роботу будмайданчиків – зростатиме.

Докладніше читайте в інтерв'ю: Що сталось з ринком нерухомості Києва і цінами на житло під час війни. Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір

Економічна правда