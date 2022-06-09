Президент "Київміськбуду" про відновлення продажів квартир: "Ні про що"

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Компанія "Київміськбуд" у перший день після відновлення роботи відділів продажів продала у 6-7 разів менше квартир, ніж у середньому продавала до лютого 2022 року.

Про це заявив президент КМБ Ігор Кушнір в інтерв'ю Олександрові Колесніченку.

"За перший день п'ять заявок і три продані квартири. Це "ні про що". У стандартний день (до початку повномасштабної війни Росії проти України – ред) продавали у середньому 20 квартир на день", – сказав Кушнір.

За його словами, переважно квартири продаються у вже збудованих та зданих об'єктах.

Згідно з прогнозом президента КМБ, відновлення продажів для забудовників проходитиме у "млявому темпі, скільки триватиме війна".

Докладніше читайте в інтерв'ю: Що сталось з ринком нерухомості Києва і цінами на житло під час війни. Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір

Економічна правда