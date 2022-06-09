Лише половина українців бачить майбутнє своїх дітей в Україні, якщо буде загроза війни

Лише близько половини українців розглядають майбутнє своїх дітей чи онуків в Україні у разі, якщо зберігатиметься воєнна небезпека.

Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) з 3 по 18 травня 2022 року на замовлення CASE Україна.

В разі продовження війни так, як зараз, лише 42,9% українців планує майбутнє своїх дітей та онуків в Україні. В разі перемир'я і відкладення війни на потім, планує майбутнє своїх дітей в Україні 54,7% мешканців. Зі зміною влади в Росії на демократичну готові планувати майбутнє дітей в Україні 76,8% мешканців.

Приблизно однаково впливає на планування майбутнього як вступ України до НАТО чи отримання більш вагомих гарантій безпеки (85,1%) так і капітуляція та роззброєння Росії (84,5%).

Жінки висувають дещо більші вимоги до безпеки, ніж чоловіки. Зокрема, в разі встановлення перемир'я 57,1% чоловіків згодні планувати майбутнє дітей чи онуків в Україні, порівняно з 52,7% жінок.

Що далі на Захід, то менший зв'язок між небезпекою і плануванням майбутнього в Україні. Наприклад, у разі продовження війни, планують майбутнє дітей та онуків в Україні 34,8% мешканців Сходу, 38,8% мешканців Півдня, 44,6% мешканців центральних і північних областей, 48,5% мешканців Заходу України.

Серед мешканців Сходу України помітно вище бажання планувати майбутнє дітей та онуків за кордоном незалежно від розвитку подій: про такі плани заявили 4,3% мешканців Сходу, 1,8% мешканців Півдня, 1,5% мешканців Центру і 1% мешканців Заходу.