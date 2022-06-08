Зеленський закликав топменеджмент світових компаній починати бізнес в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до топ-менеджменту найбільших світових компаній із закликав заходити на український ринок та створювати робочі місця для відновлення України.

Про це він заявив у ході виступу на Yale CEO Summit.

Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, аби світ пам’ятав, що російська війна проти України продовжується.

"Для нас найголовніше – це конкретні кроки, які ви, як конкретні люди, і ваші компанії, як конкретні суб’єкти економіки світу, можете зробити", – розповів у зверненні президент. "Зробити – це підтримати нас і полегшити нам життя за нашу спільну війну".

Зокрема, аби компанії, які представлені на російському ринку, за можливості пішли з нього остаточно. "Найголовніше для нас навіть не те, що вони підуть з ринку РФ, а що вони просто не фінансуватимуть своїми податками в їхній системі ту зброю, якою вони нас вбивають".

"Тому я, як президент України дуже хотів би, щоб ваші компанії розглядали можливість не тільки виходу [з РФ], а й заходу і пошуку свого місця в економіці України. Для нас це передусім робочі місця", – заявив він. Зеленський нагадав про 12 мільйонів переміщених українців, які через війну втратили свої домівки і робочі місця. А відтак Україна втратила громадян, які будують державу і які сплачують податки.

Зеленський закликав компанії не лише відкривати свої офіси, а знайти ті пласти бізнесу, в які вони будуть готові увійти: від цифровізації до відновлювальної енергетики. Україна не готова робити мінімальну податкову систему, додав він, але готова надати комфортні умови, прозорість та швидкий менеджмент для початку бізнесу в країні.



