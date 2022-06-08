Російський олігарх Усманов сподівається призупинити санкції, доки Суд ЄС розглядає його скаргу

Російський мільярдер Алішер Усманов та його дві сестри очікують на проміжне рішення Суду ЄС за своїм оскарженням санкцій, в якому сподіваються отримати призупинення обмежень до остаточного рішення суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Усманов і сестри подали окремі позови ще у квітні, сподіваючись скасувати персональні санкції, які закрили для них поїздки у ЄС та заблокували усі активи, включно з елітною яхтою вартістю 600 млн доларів.

Наскільки відомо виданню, проміжне рішення суду може бути оголошене орієнтовно за два тижні, а фінальне - до кінця року.

Якби Суд ЄС призупинив дію санкцій, Усманов і сестри знову отримають доступ до своїх рахунків та заморожених активів.

Алішер Усманов потрапив під санкції у лютому, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України. Згодом ЄС розширив санкції на його сестер як осіб, що мають з ним тісні фінансові зв’язки.

Внаслідок цих санкцій у Німеччині затримали яхту сестри Усманова. Це найбільша за водотоннажністю моторна яхта, її екіпаж складається з 96 осіб, а довжина судна становить 156 метрів.