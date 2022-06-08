Новий кредит Україні на 1,5 мільярда доларів: у Світовому банку пояснили, як виділятимуть кошти
Новий кредит Світового банку Україні на 1,5 млрд дол, схвалений напередодні, спрямований на фінансування основних держвидатків, щоб уряд міг продовжувати функціонувати та надавати послуги народу. Кошти з нього виділятимуть щомісяця.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
"У рамках такого варіанта фінансування, Світовий банк бере на себе зобов'язання щодо відшкодовування уряду всіх видатків на виплати зарплат основним категоріям державних службовців, а також зарплат освітянам щомісяця (починаючи з березня, після початку війни, принаймні до кінця року), за умови, що заробітна плата фактично виплачується в повному обсязі", - сказав Банерджі.
За його словами, позику схвалено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (або PEACE в Україні) і вона не є позикою на політику розвитку.
"Отже, після виділення початкової значної суми відшкодування за період із березня до травня, суму, що залишилася, виплачуватимуть щомісяця на основі підтвердження фактичних витрат", - пояснив представник СБ.
Він пояснив, що це допоможе Україні зберегти та захистити потенціал уряду і в поточній військовій ситуації, і згодом для відновлення економіки.
Нагадаємо:
Виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, загалом збільшивши обіцяну суму підтримки банку до більш ніж 4 мільярдів доларів.
Економічна правда
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