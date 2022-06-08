Німеччина планує зберегти більше вугільних електростанцій на випадок відключення газу РФ

Уряд Німеччини хоче тимчасово залишити в резерві додаткові вугільні електростанції майже на два роки, щоб запобігти можливій нестачі електроенергії у разі раптового скорочення постачання природного газу з Росії.

Про це заявили німецькі офіційні особи в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Німеччина намагається відмовитися від російського газу через війну в Україні та розраховує закінчити цей процес у 2024 році.

Але уряд побоюється, що Москва може раптово припинити постачання у відповідь на економічні санкції, запроваджені проти Росії західними країнами.

Законопроєкт, погоджений урядом, забезпечить, щоб вугільні електростанції, які раніше планували закрити, залишалися в робочому стані.

У Німеччині вже є кілька інших вугільних електростанцій, що перебувають в резерві, і вони можуть бути активовані у разі надзвичайної ситуації.

Прессекретар уряду Крістіане Гоффманн заявила, що це рішення було важливим "у світлі нападу Росії на Україну та напруженої ситуації на енергетичних ринках".

Раніше Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявляв, що його країна поки що не може дозволити собі запровадити повне ембарго на російський газ, але запевнив, що у перспективі ФРН повинна повністю прибрати залежність від нього.

Європейська правда