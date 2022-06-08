Всі розділи
Укр / Рус

Російська авіакомпанія не запускатиме лоукостер через брак літаків

Середа, 8 червня 2022, 13:48 - Cергій Мельник
 
S7

Авіакомпанія S7 заморожує проєкт лоукостера Citrus в Російській Федерації. Причина у відсутності постачання літаків.

Про це повідомляє Медуза.

"У 2022 році постачання необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий. Рішення про подальшу долю проєкту буде ухвалено до кінця року", – йдеться у заяві компанії.

Також повідомляється, що 7 червня S7 Space призупинила проєкт створення ракети-носія легкого класу.

Авіакомпанії Росія авіа
Матеріали за темою
Korean Air не відновлюватиме рейси в Росію до кінця війни 8 травня 2022, 19:13
Створена для перевезення росіян турецька авіакомпанія запрацює у травні 17 квітня 2022, 20:15
SkyUp планує перевозити великі обсяги вантажів із Китаю в Україну 11 квітня 2022, 21:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті