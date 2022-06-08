Російська авіакомпанія не запускатиме лоукостер через брак літаків
Середа, 8 червня 2022, 13:48 -
Авіакомпанія S7 заморожує проєкт лоукостера Citrus в Російській Федерації. Причина у відсутності постачання літаків.
Про це повідомляє Медуза.
"У 2022 році постачання необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий. Рішення про подальшу долю проєкту буде ухвалено до кінця року", – йдеться у заяві компанії.
Також повідомляється, що 7 червня S7 Space призупинила проєкт створення ракети-носія легкого класу.