Російська авіакомпанія не запускатиме лоукостер через брак літаків

S7

Авіакомпанія S7 заморожує проєкт лоукостера Citrus в Російській Федерації. Причина у відсутності постачання літаків.

Про це повідомляє Медуза.

"У 2022 році постачання необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий. Рішення про подальшу долю проєкту буде ухвалено до кінця року", – йдеться у заяві компанії.

Також повідомляється, що 7 червня S7 Space призупинила проєкт створення ракети-носія легкого класу.