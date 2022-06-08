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В Україні засіяли 75% від минулорічних площ. Шмигаль назвав виклики перед збором урожаю

Середа, 8 червня 2022, 10:57 - Олексій Павлиш

Україна, попри безпрецедентні виклики, успішно провела посівну компанію: засіяно 75% від минулорічних площ. 

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"У межах програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них - 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій", - написав прем'єр.

За його словами, тепер починають підготовку до збору врожаю.

Шмигаль назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:

  • необхідність вивозу урожаю. За словами Шмигаля, Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Він нагадав, що через блокування Росією українських портів в Україні залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.
  • збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн, доав прем'єр.
  • забезпечення пального для аграріїв.

"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю.

Уряд вжив усіх заходів, щоб успішно провести найскладнішу в історії посівну кампанію. Тепер маємо не менш успішно провести жнива та збір урожаю", - резюмував Шмигаль.

Економічна правда 

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аграрії АПК Мінагрополітики Шмигаль
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