В Україні засіяли 75% від минулорічних площ. Шмигаль назвав виклики перед збором урожаю

Україна, попри безпрецедентні виклики, успішно провела посівну компанію: засіяно 75% від минулорічних площ.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"У межах програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них - 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій", - написав прем'єр.

За його словами, тепер починають підготовку до збору врожаю.

Шмигаль назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:

необхідність вивозу урожаю. За словами Шмигаля, Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Він нагадав, що через блокування Росією українських портів в Україні залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн, доав прем'єр.

забезпечення пального для аграріїв.

"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю.

Уряд вжив усіх заходів, щоб успішно провести найскладнішу в історії посівну кампанію. Тепер маємо не менш успішно провести жнива та збір урожаю", - резюмував Шмигаль.

Економічна правда