В Україні засіяли 75% від минулорічних площ. Шмигаль назвав виклики перед збором урожаю
Україна, попри безпрецедентні виклики, успішно провела посівну компанію: засіяно 75% від минулорічних площ.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"У межах програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них - 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій", - написав прем'єр.
За його словами, тепер починають підготовку до збору врожаю.
Шмигаль назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:
- необхідність вивозу урожаю. За словами Шмигаля, Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Він нагадав, що через блокування Росією українських портів в Україні залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.
- збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн, доав прем'єр.
- забезпечення пального для аграріїв.
"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю.
Уряд вжив усіх заходів, щоб успішно провести найскладнішу в історії посівну кампанію. Тепер маємо не менш успішно провести жнива та збір урожаю", - резюмував Шмигаль.
Економічна правда
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