Продажі нових преміальних автомобілів у Росії обвалилися на 89% у річному вимірі

У травні в Росії реалізували півтори тисячі преміальних автомобілів - це на 89% менше, ніж рік тому, та на 45% менше, ніж у квітні.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на розрахунки "Автостату" на основі даних "Електронного паспорта".

Зазначається, що у травні на частку дорогих машин припало лише 5,3% продажів легкових автомобілів за місяць - за 9-10% ринку у звичайних умовах.

При цьому, майже весь преміум-сегмент складається з марок, які призупинили постачання автомобілів до Росії. Лідерами у преміумі завжди були німецькі марки. За підсумками 2021 року частка BMW на російському авторинку становила 2,8%, за рік продали 46 880 машин (без урахування Mini), Mercedes-Benz - 2,6% (43 000 машин). Для порівняння, частка масового Volkswagen – 3,3%.

Після початку вторгнення РФ в Україну багато іноземних виробників автомобілів пішли з російського ринку. Про зупинення виробництва або припинення поставок оголошували BMW, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Volvo, MAN та інші.

У березні російські автодилери повідомили про підвищення цін на автомобілі більшості марок з 1 квітня. Зростання цін вони пояснили падінням курсу рубля та підвищенням утилізаційного збору.

Економічна правда