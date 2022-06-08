Вихід міжнародних компаній спровокує серйозний спад на московському офісному ринку – ЗМІ

Відхід із Росії міжнародних компаній, які формували третину попиту на офісні площі в Москві, може спровокувати серйозний спад на московському ринку бізнес-центрів.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

За прогнозом Commonwealth Partnership, за підсумками 2022 року на офісному ринку Москви звільниться додатково 800 тис кв.м, на які не знайдуться орендарі. Це буде максимальне значення з 2012 року.

Одна з основних причин - відхід з Росії міжнародних компаній через геополітичну кризу, зазначає заступник директора департаменту офісної нерухомості Nikoliers Олеся Малахова.

Також на ситуацію негативно вплинуть падіння попиту та скорочення вже зайнятих площ з боку російських компаній, додає провідний аналітик департаменту досліджень та аналітики CMWP Поліна Афанасьєва.

При цьому, частка міжнародних компаній у сегменті оренди офісів традиційно була значною.

У 2021 році вони формували 32% попиту на купівлю та оренду площ у бізнес-центрах, кажуть експерти. Але вже у січні-березні 2022 року цей показник скоротився майже втричі.

Зараз західні компанії, які заявили про вихід або призупинили діяльність у країні, почали здавати офіси в суборенду. Це пов'язано з тим, що вони не можуть в односторонньому порядку розірвати договір, тому шукають способи домовитися про переуступку прав на оренду.

Наразі обсяг площ, пропонованих у суборенду, досяг 152 тис кв. м, підрахували у Knight Frank.

Зазначається, що замінити західні компанії, що відходять, російськими орендарями власникам бізнес-центрів буде вкрай складно.

IT-сектор та індустрія e-commerce, які минулого року найбільш активно нарощували офісні площі, розраховуючи на розширення компанії, тепер намагаються перездати частину своїх приміщень, зазначає керівник департаменту офісної нерухомості IBC Real Estate Катерина Бєлова.

У результаті, очікує експерт, цього року попит в офісному сегменті впаде на 50%, до 600-700 тис кв. м.

Економічна правда