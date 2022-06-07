Ірландська Kingspan інвестує 200 мільйонів євро у кампус будівельних технологій в Україні

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Ірландська компанія Kingspan інвестує 200 млн євро у будівництво кампусу будівельних технологій в Україні – воно, зокрема, розроблятиме рішення для централізованого опалення.

Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.

Компанія зазначає, що таке підприємство допоможе задовольнити швидко зростаючий попит на енергоефективні будівлі в Україні. Kingspan – компанія з головним офісом в Ірландії, що займається виробництвом ізоляційних будівельних матеріалів і розробкою енергоефективних будівельних рішень. Вона присутня у понад 70 країнах та працевлаштовує 19 тисяч осіб у світі.

Очікується, що об’єкт буде повністю завершено протягом 5 років. Kingspan призначив проєктну групу для визначення відповідного місця, ймовірно, на заході України, і підтримує зв’язок з українським урядом.

Кампус вироблятиме передові ізоляційні вироби та рішення для централізованого опалення. "Ці технології є центральними для невідкладних зусиль з декарбонізації глобального збудованого середовища, яке відповідає за 39% усіх викидів вуглецю, пов’язаних з енергетикою", – кажуть у компанії.

"Ця інвестиція знаходиться на перехресті трьох криз: кліматичної, енергетичної та кризи, викликаної війною Росії проти України. Новий кампус будівельних технологій зробить позитивний внесок на всіх трьох фронтах, підтримуючи Україну, коли вона відбудовує свою економіку, задовольнить попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допоможе Європі зменшити залежність від імпорту нафти та газу", – заявив генеральний директор Kingspan Group Джин Муртаг.

Зазначається, що 5 квітня Kingspan оголосив про завершення виходу з російського ринку та передав свій бізнес третій особі. Продукція Kingspan більше не доступна для продажу в Росії.