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Техногігант IBM оголосив про припинення роботи в Росії

Вівторок, 7 червня 2022, 16:29 - Олексій Павлиш

Американський технологічний гігант IBM оголосив про припинення роботи у Росії на тлі військового вторгнення в Україну.

Про це пише "Настоящее время".

IBM є одним з найбільших виробників та постачальників програмного забезпечення, а також ІТ-сервісів та консалтингових послуг.

У березні IBM заявив, що засуджує війну, розпочату Росією проти України, і більше не продаватиме жодних технологій країні-агресору.

Тоді ж компанія заявила про призупинення діяльності в РФ. При цьому IBM обіцяв підтримати своїх співробітників у Росії.

Економічна правда

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IBM США технології Росія
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