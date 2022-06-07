Техногігант IBM оголосив про припинення роботи в Росії
Вівторок, 7 червня 2022, 16:29 -
Американський технологічний гігант IBM оголосив про припинення роботи у Росії на тлі військового вторгнення в Україну.
Про це пише "Настоящее время".
IBM є одним з найбільших виробників та постачальників програмного забезпечення, а також ІТ-сервісів та консалтингових послуг.
У березні IBM заявив, що засуджує війну, розпочату Росією проти України, і більше не продаватиме жодних технологій країні-агресору.
Тоді ж компанія заявила про призупинення діяльності в РФ. При цьому IBM обіцяв підтримати своїх співробітників у Росії.
Економічна правда
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