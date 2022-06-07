Все більше малого і середнього бізнесу повертається до роботи на тлі скорочення фінрезервів – ЄБА
Третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості.
Про це свідчать результати опитування, яке Європейська Бізнес Асоціація провела серед представників МСБ (малого і середнього бізнесу) – учасників проєкту Unlimit Ukraine.
"Все більше МСБ повертається до роботи на тлі скорочення фінансових резервів. Третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Тоді як у березні не працювало 42% опитаних нами підприємців, а у квітні – 26%, наразі без роботи лишаються тільки 17% МСБ.
Серед непрацюючих компаній 16% планують відновлювати роботу. До того ж, 21% МСБ вже працюють у повному обсязі, а 38% – частково або з обмеженнями", - йдеться у повідомленні.
При цьому, погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості.
Наразі 34% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 40%. Ще 12% мають резервів на один місяць, а інші 12% – на пів року. Тільки 5% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Про відсутність резервів повідомляє наразі 29% компаній, хоча місяць тому таких було 26%.
Відповідно скорочується і можливість МСБ забезпечувати персонал – ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам дещо погіршилась за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 23% компаній, і тільки 2% зберегли додаткові або авансові виплати.
Іншим 32% довелося скоротити розмір заробітних плат, 21% не має змогу робити виплати, а 12% змушені звільняти співробітників.
Місяць тому у повному обсязі виплачували зарплату 25% компаній, до скорочень вдавались 27%, а до звільнень – 9% МСБ, кажуть в асоціації.
"Однак, підтримка збройних сил та гуманітарна допомога лишаються одними з пріоритетів малого бізнесу. Більше половини, а саме 57% продовжують допомагати фінансово, 19% – продукцією, 15% надають послуги, 6% – засоби захисту/оборони, 4% – медикаменти.
Ще 12% підтримують своїх співробітників, що долучились до лав захисників країни. Втім, все більше компаній повідомляють, що вичерпали свої ресурси на допомогу: минулого місяця таких було 18%, наразі – 27%", - йдеться в повідомленні.
Втрати бізнесу від війни 37% респондентів оцінюють в суму до 10 тисяч доларів, ще 32% – в діапазоні 10-50 тисяч, 11% – в діапазоні 50-100 тисяч, і 12% – більше 100 тисяч.
Про відсутність втрат повідомляють тільки 5% МСБ. При цьому 23% опитаних нами бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій.
Водночас 72% опитаних не користувались ні державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу. Тоді як 15% скористались опцією сплати єдиного 2% податку, 6% – іншими податковими пільгами, 2% – компенсацією за працевлаштування ВПО.
"Попри все, позитивну динаміку розвитку свого бізнесу до кінця року очікують 19% підприємців, тобто майже кожний п’ятий. Ще 16% прогнозують, що стан справ суттєво не зміниться, а 62% розраховують на негативну динаміку.
У 47% не зміниться команда, тоді як 39% будуть вимушені скорочувати працівників, і тільки 10% планують набирати нових. Розмір заробітних плат більшість підприємців, а саме 54% також сподівається залишити на поточному рівні, тоді як до зменшення, за прогнозами, доведеться вдатися 22% компаній, а підвищувати зарплати планують 13% МСБ", - додають в асоціації.
Опитування проводилося з 24 травня по 6 червня серед фізичних осіб-підприємців, що є учасниками проєкту з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес Асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяли участь 178 підприємців.
Економічна правда
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