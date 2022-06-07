НБУ збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями

Національний банк збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 90 до 120 календарних днів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Там пояснили це рішення необхідності розширити можливості експорту та імпорту товарів українським бізнесом в умовах порушення ланцюгів постачання.

Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року. Для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні строки розрахунків становлять 365 днів.

Зміни внесені набирають чинності з 8 червня.

Нагадуємо:

Нацбанк 4 квітня для того щоб запобігти виведенню капіталу за кордон тимчасово скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями, здійсненими з 5 квітня 2022 року, з 365 до 90 календарних днів.