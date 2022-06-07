У повідомленні про санкції ЄС зникла згадка про заборону хмарних сервісів для Росії

У пресрелізі про затвердження шостого пакету санкцій проти Росії на сайті Ради ЄС зникла згадка про обмеження щодо хмарних технологій.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звернув увагу блогер Антон Швець.

3 червня на сайті Ради ЄС з'явилося повідомлення про санкції, затвердження яких тривало понад місяць. Один із пунктів стосувався консультаційних послуг і звучав наступним чином: "ЄС заборонить надання в Росії бухгалтерських послуг, зв'язків з PR та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів".

Тепер же ця фраза змінена і виглядає так: "ЄС заборонить надання в Росії бухгалтерських послуг, зв'язків з PR та консультаційних послуг".

Веб-архів показує, що реліз справді був змінений: 3 червня згадка про хмарні технології ще була, а 4 червня вже зникла. Також хмарні технології не згадуються у рішенні, опублікованому пізніше в Офіційному журналі ЄС.

Нагадуємо:

Євросоюз не включив патріарха Московського Кіріла (Владіміра Гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну РФ проти України у рамках шостого пакета.

Серед осіб у новому списку - Аліна Кабаєва і родичі олігархів, які раніше потрапили під санкції; чимало військових, які здійснювали керівництво російськими підрозділами в Бучі та Маріуполі, низка колаборантів, кілька співробітників РИА Новости, керівник "Роскомнадзору".

Позиція Угорщини щодо нафтового ембарго була однією з ключових причин, чому Євросоюз довго намагався погодити шостий пакет санкцій. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що це поставить під загрозу енергетичну безпеку та називав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою".