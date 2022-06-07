УЗ призначила низку нових приміських поїздів: графік руху

Укрзалізниця оголосила про призначення низки нових приміських поїздів з 7 та 8 червня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, з 7 червня компанія призначає приміський поїзд Чернігів - Славутич - Чернігів. Відправка з Чернігова щоденно о 8:05, прибуття до Славутича о 9:05. Зворотно, зі Славутича, відправка о 9:20, прибуття до Чернігова о 10:20.

Крім того, з 8 червня поїдуть приміські поїзди сполученням:Запоріжжя-2 - Дніпро - Запоріжжя-2.

Відправка із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.

Також буде змінений графік руху ще низки поїздів на цій ділянці.

Пасажирів просять уточнювати актуальні графіки та маршрути на сайтах регіональних залізниць за посиланням: https://www.uz.gov.ua/passengers/suburban_train_schedule/.

Економічна правда