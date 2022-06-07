Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу – Шмигаль
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд на доручення президента розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.
Про це він повідомив у Telegram.
За словами Шмигаля, основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва.
"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.
Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", - написав прем'єр.
Економічна правда
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