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Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу – Шмигаль

Вівторок, 7 червня 2022, 11:20 - Олексій Павлиш

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд на доручення президента розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Шмигаля, основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", - написав прем'єр.

Економічна правда

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