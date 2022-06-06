Між Києвом та Ірпенем можуть побудувати тролейбусну лінію

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В уряді працюють над розробкою проєкту будівництва тролейбусної лінії між Ірпенем та станцією столичного метрополітену "Академмістечко".

Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Зараз профільне міністерство працює над тим, щоб зробити проєкт і побудувати тролейбусну лінію, повідомив чиновник.

"[Будівництво тролейбусної лінії] зробить Ірпінь та Бучу ще ближчими до Києва. Їздити на роботу, на навчання чи на відпочинок в столицю буде значно зручніше", – сказав Кава.

Заступник міністра додав, що залізничні вокзали та інша інфраструктура, які відновлюватимуть після значних руйнувань, відповідатимуть європейським стандартам та будуть інклюзивними.

Наразі між Ірпенем та Києвом курсує електричка City Express, а також "маршрутки" приватних перевізників.

Про терміни реалізації проєкту тролейбусної лінії між містами поки що не повідомляється.

У 2011 році вже були здійснені спроби будівництва тролейбусної лінії в Ірпінь. Тоді встановили опори контактної мережі та відремонтували дорожнє покриття. Згодом будівництво було заморожене.

Економічна правда