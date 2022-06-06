Зеленський відкидає ідею "зернового коридору" через Білорусь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розглядати варіант експорту врожаю залізницею через територію Білорусі до портів на Балтійському морі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у коментарі ЗМІ 6 червня, пише "Європейська правда".

"Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - заявив Зеленський.

Він назвав також умови, за яких Україна готова відкрити свої порти на Чорному морі для "зернового коридору".

Нагадаємо, минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко сказав, що готовий дати коридор для українського експорту через територію Білорусі до Балтійського моря, якщо у цих портах погодяться вантажити також білоруські товари.

В РФ заявляли, що готові пропустити судна з українським зерном, "якщо Україна розмінує порти" та в обмін на зняття санкцій. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.

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Європейська правда