Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко

"Укрзалізниця" завершить рік зі збитком, оскільки позбавлена доступу до прибутку: вантажні перевезення суттєво впали. Після 24 лютого збитки вимірюються "досить великими числами".

Про це в ефірі "24 каналу" заявив член наглядової ради УЗ, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"Компанія завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку. А прибуток - це вантажні перевезення, що забезпечуються вантажами залізняку і зерна до портів. Порти не функціонують, відповідно, ці перевезення суттєво впали...

2021 рік ми завершили з прибутком у 0,5 млрд грн, на цей рік були плани на 2 млрд грн, думаючи, що він піде у звичайному режимі: нарощування перевезень, реформування. Перший місяць завершили з прибутком, до 24 лютого прибуток накопичувався. Але, звісно, після 24 лютого збитки вимірюються досить великими числами", - сказав Лещенко.

При цьому, збитки, завдані компанії, за його словами, досить великі, але озвучити цифру - означає створити додатковий тиск на компанію.

"Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються, а пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними як евакуаційні рейси", - пояснив він.

За його словами, оскільки "Укрзалізниця" є національним перевізником, який здійснює велику кількість вантажоперевезень у країні, компанія не залишиться без держпідтримки.

Економічна правда