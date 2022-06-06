У Києві арештували активи російської компанії на понад 150 мільйонів

Столичні правоохоронці арештували 26 одиниць транспортної техніки, земельну ділянку площею 5 га та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв. м підприємства, директором та засновниками якого є бізнесмени РФ.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

У прокуратурі не називають підприємство, майно якого арештували.

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання, директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є підприємці країни-агресора.

Під час слідства, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 КК України, на території згаданого підприємства проведено огляд, у ході якого вилучено 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі за клопотанням прокуратури транспортні засоби, земельна ділянка площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс приміщень площею 6 тисяч кв. м вартістю понад 120 млн грн, що належать зазначеному підприємству, заарештовано та передано в управління АРМА.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн гривень.

"Правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі вказаних активів АРМА. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - додали в прокуратурі.

Економічна правда