Антирекорд: продажі нових автомобілів у РФ впали у 6 разів

У травні російський авторинок оновив антирекорд продажу: за місяць реалізували лише 24,3 тис машин (у травні 2021 року було продано 147 тис).

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

Зазначається, що продаж нових легкових і легких комерційних автомобілів впав на 83,5%, до 24,3 тис штук.

Ситуація спровокована логістичною кризою через війну в Україні, а також супутні санкційні обмеження.

Більшість іноземних брендів, за винятком китайських, призупинили виробництво в РФ та постачання до країни ще наприкінці лютого-березня, пише газета.

"Лідер ринку АвтоВАЗ перебував у простої з початку квітня, і продажі Lada у травні впали на 84%, до 6 тис машин. Бестселер серед іномарок Kia скоротив реалізацію на 81% (3,6 тис машин), Hyundai – на 82% (2,9 тис.)", - йдеться у статті.

За даними АЕБ, загалом у січні-травні в РФ було продано 318,114 тис. автомобілів (-52% у річному вираженні).

Економічна правда