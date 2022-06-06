Через війну хімпромисловість втратила майже 600 мільйонів доларів прибутку

Втрати хімічної промисловості становлять 5-6 млрд дол обігових коштів від падіння виробництва та продажів, майже 600 млн дол прибутку та близько 2 млрд дол – вартість виробничих потужностей.

Про це свідчать попередні підрахунки Союзу хіміків України станом на 15 травня, йдеться у статті ЕП.

Частка хімічної промисловості ВВП України становить близько 3%. У структурі промислового виробництва ця галузь, залежно від року, займала від 9% до 10.

При цьому, обсяг внутрішнього товарного ринку хімічної продукції в Україні за підсумками 2020 року становив 10,6 млрд дол, з них імпорт – 74%, власне виробництво – 26%.

Зазначається, що з початку війни більшість хімічних підприємств призупинили виробництво, переважно це небезпечні виробництва в зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Знищені від влучання ворожих ракет великі гуртові склади хімічних товарів.

Підприємства сектору: Більше 200 заводів, на яких було зайнято близько 220 тисяч співробітників. Центри органічного синтезу – Лисичанськ, Сєверодонецьк, Запоріжжя, Дніпродзержинськ. Пластмаси, синтетичні смоли випускають у Сєвєродонецьку, Запоріжжі, Луцьку.

Флагмани: Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", Концерн "Стирол" (Горлівка), "Рівнеазот"; "Азот" (Черкаси) – усі входять в групу Ostchem Дмитра Фірташа, Лисичанський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, "Карпатнафтохім".

Серед основних проблем сектору - пошкоджена інфраструктура міст, де розташовані підприємства, пошкоджена або знищена транспортна інфраструктура самих підприємств, порушені логістичні ланцюги.

Крім цього, значна частина працівників вимушено переселилась у безпечні райони.

За даними ДП "Черкаський НДІТЕХІМ", значних руйнувань зазнали не менше 7 хімічних підприємств з категорії великих та середніх. Жоден завод не відновив роботу на 100%, повністю зупинили діяльність 40-50%.

"Повністю втрачено виробника сірчаної кислоти у місті Рубіжне, зазнали значних пошкоджень ПрАТ "Сєвєродонецький Азот" та ПАТ "Сумихімпром". У секторі виробництва добрив використовуються близько 25% виробничих потужностей", – зазначають в Союзі хіміків України.

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Економічна правда