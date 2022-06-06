УЗ претендує на російську частку Крюківського вагонобудівного заводу
Укрзалізниця претендує на управління російською часткою "Крюківського вагонобудівного заводу" (КВБЗ).
Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
Корпоративні права заводу наразі арештовані через закупівлю комплектуючих у компаній, пов’язаних із його акціонером, громадянином РФ Станіславом Гамзаловим.
"Якщо частка КВБЗ переходить в АРМА, ми будемо претендувати на те, щоб УЗ стала управляючою компанією цим пакетом акцій", - заявив Камишін.
За його словами, таке рішення дозволить держкомпанії розвинути відносини із заводом на новому рівні, додав голова УЗ.
"Передача пакета російського акціонера в управління української держкомпанії сприятиме залученню нових контрактів від УЗ. Для нас важливо мати вплив на стратегічні і технологічні рішення", - додав він.
Нагадаємо:
Прокуратура викрила схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу" на рахунки російських підприємств.
У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", заводом систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з Російської Федерації за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.
25% акцій підприємства належить росіянину Станіславу Гамзалову, 37% – українцю Володимиру Приходьку.
Економічна правда
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