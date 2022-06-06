В Укрзалізниці розповіли, як відновлять виробництво на Дарницькому вагоноремонтному

ельдар сарахман

Внаслідок обстрілу російськими ракетами Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

Про це заявив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко, передає "Укрінформ".

"Ми маємо повністю зруйновані три цехи, які відновленню не підлягають. З їх руйнуванням порушено весь технологічний ланцюжок, тож ми будемо налагоджувати кооперацію з іншими підприємствами "Укрзалізниці", щоб відновити тут ремонт та виробництво вагонів", – сказав Шрамко.

Він наголосив, що оцінювати збитки ДВРЗ на сьогодні зарано і конкретні цифри назвати не можна.

"Спочатку треба буде зробити паузу, щоб очистити завод від залишків ракет та вибухівки. Потім приступимо до розбору завалів. Проблема ж не тільки в тому, скільки ми маємо збитків. Навіть якщо б ми втратили один цех, то цим розірвано всю схему виробництва. Тому продукція цих цехів буде замінена кооперацією з іншими підприємствами, щоб якнайшвидше завод запрацював і щоб люди мали роботу", – зазначив Шрамко.

При цьому він нагадав, що атаки росіян на залізничну інфраструктуру тривають практично через день, тож цей напад оцінює як терористичний акт спрямований на руйнування цивільної інфраструктури.