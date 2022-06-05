Mercedes відкликає мільйон автомобілів через проблеми з гальмами

Німецький автовиробник Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн старих автомобілів з усього світу через можливі проблеми з підсилювачем гальм.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Це стосується моделей серій ML, GL (BR 164) і R-Class (BR 251), випущених у період з 2004 по 2015 рік.

По всьому світу буде відкликано 993 407 автомобілів, у тому числі близько 70 000 у Німеччині.

"Ми виявили, що в деяких із цих транспортних засобів на функцію підсилювача гальм може вплинути корозія в зоні з’єднання", - йдеться у заяві Mercedes-Benz.

Це може призвести до збільшення зусиль натискання на педаль гальма, необхідного для уповільнення транспортного засобу, та/або до потенційно збільшення гальмівного шляху, додали в компанії.

Mercedes-Benz негайно починає відкликання зазначених автомобілів.

Економічна правда