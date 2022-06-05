Статки Маска впали на 17 мільярдів доларів за день після витоку листа про скорочення в Tesla

Статки найбагатшої людини планети Ілона Маска впали на 16,9 млрд доларів у п'ятницю на тлі новин про його листа топ-менеджменту Tesla щодо майбутніх скорочень в компанії.

Про це пише Forbes USA.

Наразі статки Маска оцінюють в 216,8 млрд дол.

Раніше Reuters ознайомилося з листом мільярдера, адресованому топ-менеджменту автоконцерну, в якому він заявив про "дуже погане передчуття" щодо американської економіки та плани звільнити близько 10% співробітників, призупинивши найм.

Як зазначає Forbes USA, незабаром після цього акції Tesla впали на 9,2%.

"Головне, про що зараз, ймовірно, думають інвестори, так це про те, щоб Маск заткнувся", - зазначив у розмові з виданням головний ринковий стратег Miller Tabak Метт Малей.

За його словами, акції Tesla демонструють гарне зростання, коли керівник компанії мовчить.

"Tesla - компанія, яка швидко зростає, яка нарощує виробництво на двох нових заводах, тому призупинення найму викликає багато питань. Судячи з сьогоднішньої реакції, ринок припускає найгірше", - заявив аналітик CFRA Гарретт Нельсон.

"Багато інших технологічних компаній йдуть подібним шляхом", - каже директор з інвестицій Blanke Schein Wealth Management Роберт Шайн, коментуючи лист Маска про плани призупинити найм.

"Facebook, наприклад, нещодавно оголосив про свої плани призупинити прийом на роботу. Інвестори починають помічати фінансові проблеми, які вражають компанії, що розвиваються", - додав він.

Загалом з початку 2022 року статки Маска скоротилися на $55 млрд, проте він продовжує очолювати рейтинг Forbes найбагатших бізнесменів світу. Друге місце посідає глава LVMH Бернар Арно, чий капітал менший за статки Маска майже на $60 млрд і оцінюється в $157,9 млрд.

Економічна правда