Підсанкційний російський "Промсвязьбанк" розпочав роботу на території "ДНР"

Один із найбільших російських банків "Промсвязьбанк" розпочав свою діяльність на території так званої "ДНР".

Про це повідомляє Інтерфакс.

Фінустанова займатиметься кредитуванням юридичних та фізичних осіб, відкриттям та веденням банківських рахунків на території так званої "ДНР".

Нагадуємо:

На початку травня повідомлялося, що "Промсвязьбанк" відкрив перші два офіси в Криму - у Сімферополі та Севастополі.