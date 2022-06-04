Попри окупацію, лікарняні і страхові виплати продовжують фінансуватись на Херсонщині
Попри тимчасову окупацію, Фонд соцстрахування вирішує технічні обмеження та адаптує процеси до змінних обставин, аби забезпечити мешканців області виплатами та допомогами.
Про це повідомляє Херсоньске віддлення фонду.
З початку війни лікарняні та декретні допомоги від ФССУ отримали 5 659 мешканців Херсонщини – їм було перераховано майже 22 мільйони виплат.
Також було виплачено 15,7 мільйона гривень щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві області та їх родин. Крім того, в умовах окупації було проведено перерахунок щомісячних страхових виплат – їх розмір збільшився на 14%, починаючи з березня.
"Водночас проведення виплат в регіоні все ще має чисельні технічні складнощі. Для налагодження фінансування функції Херсонського управління тимчасово уповноважено виконувати управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Кіровоградській області", - резюмували там.
Нагадуємо:
Окупація селищ і міст Херсонщини розпочалась з перших днів повномасштабного російського вторгнення, а на початку березня російськими окупантами було захоплено обласний центр.