"Доступні кредити 5-7-9%" для аграріїв: залучено майже 40 мільярдів, прийом заявок завершено
Аграрії загалом залучили 38, 5 мільярдів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". 31 травня було завершено прийом заявок за програмою.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Кредитні кошти залучили 18 078 аграріїв. ТОП-10 регіонів за обсягами залучених фінансових ресурсів:
- Кіровоградська (4 млрд 712 млн грн)
- Київська (4 млрд 942 млн грн)
- Вінницька (3 млрд 289 млн грн)
- Одеська (2 млрд 940 млн грн)
- Дніпропетровська (2 млрд 937 млн грн).
Найбільше кредитів за програмою портфельних гарантій надали державні банки. Так, ПриватБанк видав таких агрокредитів на 8 млрд 243 млн грн, Укргазбанк – на 4 млрд 355 млн грн, Ощадбанк – на 2 млрд 814 млн грн, Укрексмімбанк – на 2 млрд 285 млн грн.
Нагадуємо:
Відповідно до умов програми аграрії могли залучити до 60 млн грн під 0 % річних. Строк кредиту – 6 місяців. Ціль кредитування: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки, кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів.