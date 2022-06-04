"Доступні кредити 5-7-9%" для аграріїв: залучено майже 40 мільярдів, прийом заявок завершено

Аграрії загалом залучили 38, 5 мільярдів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". 31 травня було завершено прийом заявок за програмою.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Кредитні кошти залучили 18 078 аграріїв. ТОП-10 регіонів за обсягами залучених фінансових ресурсів:

Кіровоградська (4 млрд 712 млн грн)

Київська (4 млрд 942 млн грн)

Вінницька (3 млрд 289 млн грн)

Одеська (2 млрд 940 млн грн)

Дніпропетровська (2 млрд 937 млн грн).

Найбільше кредитів за програмою портфельних гарантій надали державні банки. Так, ПриватБанк видав таких агрокредитів на 8 млрд 243 млн грн, Укргазбанк – на 4 млрд 355 млн грн, Ощадбанк – на 2 млрд 814 млн грн, Укрексмімбанк – на 2 млрд 285 млн грн.

Нагадуємо:

Відповідно до умов програми аграрії могли залучити до 60 млн грн під 0 % річних. Строк кредиту – 6 місяців. Ціль кредитування: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки, кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів.